«Океан Ельзи» заспівав на біс цілий концерт

24 червня у київському Палаці спорту відбувся фінальний концерт всеукраїнського туру гурту «Океан Ельзи» на підтримку альбому «Міра».

Як повідомили УНІАН організатори туру, другий концерт у Києві став 25-м за рахунком (при цьому реліз альбому «Міра» відбувся 25 квітня).

Загалом впродовж місяця музиканти відвідали з масштабними концертами 27 міст України (26 і 27 червня заключні концерти туру відбудуться у Симферополі та Севастополі).

Визначною ознакою туру «Міра» стало те, що всі концерти відбувалися на великих майданчиках, серед яких переважали стадіони і палаци спорту, завдяки чому концерти відвідали понад 120 тисяч шанувальників гурту, що стало уже черговим рекордом «Океану Ельзи».

Лише два київські концерти зібрали близько 24 тисяч глядачів. За всю історію України лише «Океан Ельзи» уже вдруге (після туру GLORIA) зібрав таку кількість людей в одному місці за такий короткий проміжок часу (перший концерт туру у Києві зібрав у Палаці спорту близько 15 тисяч шанувальників, тому через великий ажіотаж було прийнято рішення провести у столиці додатковий концерт).

Після всеукраїнського туру «Океан Ельзи» вирушає у європейський та американський, а пізніше – у російський тур.