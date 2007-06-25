В Криму проходить фестиваль античного мистецтва

IХ Міжнародний фестиваль античного мистецтва "Боспорські агони" відкрився 24 червня Криму.

У ході фестивальних днів у Євпаторії українські й зарубіжні театри покажуть жителям і гостям курорту декілька вистав. Так, 24 червня Кримський академічний російський драматичний театр ім. Максима Горького (Сімферополь) покаже постановку п`єси Леоніда Філатова «Диліжанс» за мотивами новели Гі де Мопассана «Пишка». 25 червня Кримський український музичний театр (Сімферополь) покаже балет "Дон Кіхот". 26 червня театр "75/1" Кримського університету культури, мистецтв і туризму (Сімферополь) покаже виставу "Портрет Мадемуазель Таржі". Цього ж дня для євпаторійців і гостей міста з концертом-виставою "Мій ангел Анна" виступить Дуетний театр Костянтина і Віри Фролових «Усмішка П`єро».

27 червня Державна установа «Республіканський театр білоруської драматургії» (Мінськ) покаже виставу "Сестри Психеї" за п`єсою Сергія Ковальова, 29 червня Гродненський обласний драматичний театр (Гродно, Білорусь) - "Самотній захід" за п`єсою Мартіна Мак-Донага.

30 червня Київський академічний театр юного глядача на Липах виступить із виставою "Химери" за п`єсою Неди НЕЖДАНОЇ. 1 липня Театр юного глядача «Діти Заглембія» (м. Бенджін, Польща) покаже дитячу музичну виставу "Король Мациуш" за твором Януша Корчака, цього ж дня Бакинський камерний театр - виставу "Цар Едіп" за твором Софокла.

Низка заходів у рамках фестивалю античного мистецтва "Боспорські агони" пройде в Керчі. Там 28 червня біля підніжжя Великих Мітридатських сходів відбудеться Урочиста церемонія відкриття фестивалю "Боспорські агони". Цього ж дня виставу "Антигона" за трагедією Софокла покаже Театр музики й поезії під керівництвом Олени КАМБУРОВОЇ (Москва). Пройде також ряд виставок.

29 червня в Керчі пройде музичний конкурс струнних ансамблів, виставка "Боги в кожному з нас" Харківського клубу любителів художньої вишивки "Та Мила", фотовиставка "Наодинці" Володимира ОГЛОБЛІНА, виставка однієї картини - "Ніч на Дніпрі" живописця Архипа Куїнджі (картина з фондів Сімферопольського художнього музею), виставка робіт студентів Кримського республіканського вищого навчального закладу «Художнє училище ім. Самокиша», виставка керченських художників «Колорит фантазії». Цього ж дня театр «Біля Нікітських воріт» під керівництвом Марка РОЗОВСЬКОГО (Москва) покаже виставу "Сарданапал" за твором Байрона.

30 червня в Керчі будуть організовані виставка фіналістів конкурсу фотохудожників «Східний Крим очима фотохудожників», концерт юних майстрів класичної музики "Музичний Олімп". Свої роботи - виставу для дітей "Все життя я граю в ляльки" й пародійно-сатиричну виставу «Незвичайний концерт» - покаже Державний академічний Центральний театр ляльок ім. С.В.Образцова (Москва).

1 липня в Керчі пройде нагородження переможців музичного конкурсу, а комік-трупа «Маски» (Одеса) покаже виставу «Нічна симфонія» за сценарієм Бориса БАРСЬКОГО.

Довідка УНІАН. Фестиваль "Боспорські агони" не має аналогів в Україні. Організований у 1999 році Керченським історико-культурним фондом "Боспор", фестиваль проводиться Міністерством культури та туризму України, Міністерством культури та мистецтв АРК за підтримки Федерального агентства з культури і кінематографії Росії.

Високий рівень фестивалю, його оригінальність і художня насиченість визначили включення "Боспорських агонів" до переліку Президентських заходів року і до списку заходів міждержавного Договору зі співпраці у сфері культури між Україною та Росією.

Всі попередні роки фестиваль проходив у Керчі. Новина цього року в тому, що фестиваль пройде відразу в декількох містах Криму.