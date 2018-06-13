П’ять книжок на літо

Літо-2011 упевнено розганяється, тішить нас то спекою й задухою, то дощем. Але це не зупинить сезону відпочинку – кожного дня все більше людей ідуть у відпустку та куди-небудь від’їздять або залишаються на «домашньому курорті». Що новенького можна почитати в цей час, ховаючись від сонця чи дощу під пляжним навісом або за власним вікном? До вашої уваги один із варіантів такого вибору: п’ять новинок українського книжкового ринку з різних сфер і жанрів.

1. Андрій Курков. «Форель а-ля нежность»

Нова книжка найвідомішого російськомовного письменника України і, як кажуть, найзначнішого сучасного літературного представника нашої країни у світі. Оповідання, повісті, есеї, подорожні нариси. «Форель» неодмінно сподобається любителям історій з виразним пострадянським колоритом і в дусі нового російського кіно: приватний детектив-початківець розслідує загадкове зникнення зубів з ротів п’яних людей, красуня розшукує по нічних клубах свого «кризо-середньо-вікового» бойфренда, інші красуні в іншому клубі купують на аукціоні заморожений труп полярника… Інші речі виконано в абсурдному, сказати б, трохи «платонівському» дусі. Книжка з тих, які цілком можуть бути цікавими, але навряд чи принесуть сильне враження.

2. Андрій Хаданович. «Таткові нотатки»

Якщо влітку ви відпочиваєте з дітьми, непогано взяти з собою український переклад книжки дитячих віршів живого майже класика сучасної білоруської поезії Андрія Хадановича (треба сказати, що українські переклади в нього виходять друком чи не частіше від білоруських оригіналів). Веселі й іронічні твори для зовсім маленьких читачів виростають на ґрунті всіляких побутових цікавинок та курйозів. Плюс вельми вправний переклад Івана Андрусяка та оригінальні малюнки Юлії Стахівської.

3. Ірина Шувалова. «Ран»

Не забудьте взяти на відпочинок поезію. Наприклад, книжку минулорічної лауреатки літературної премії «Смолоскип» Ірини Шувалової із загадковою назвою «Ран». Дешифрувати її кожен читач може спробувати самостійно. Поезія Шувалової підкреслено римована і ритмічна, внутрішньо асоціативно наповнена, вона виразно спирається на традиції «високого модернізму» першої половини двадцятого століття. Задумана і медитативна, але підкреслено динамічна.

4. Олександр Зінченко. «Година папуги»

Історично-документальний твір на невичерпну катинську тему. Трагедія польських офіцерів, розстріляних під час Другої світової війни радянськими енкаведистами, очима українського дослідника. Олександр Зінченко пише яскраві картини, що передають дух часу, постійно «надає слово» своїм персонажам, показує персональний вимір історії. Польща, Західна Україна, Харків, Старобільськ, Смоленськ, допити, життя в таборах, розмови у високих більшовицьких кабінетах, намагання радянського режиму приховати свої злочини… «Година папуги» - потужна й пізнавальна книжка, але починаючи її читати, будьте готові заплющувати очі на неймовірну кількість мовних помилок і неочікувані «заноси» в російську та польську лексику та побудову фраз.

5. Антон Санченко. «Нариси бурси»

Ця книжка спершу з’явилася в електронному вигляді на кумедно оформленому диску, а ось зовсім нещодавно вийшла і на папері. Антона Санченка називають «головним українським літературним мариністом» (так починається кожна рецензія на його книжки та кожне інтерв’ю з ним), тож, можливо, особливо приємно читати його на морі. Жарт. Насправді «Нариси бурси» якраз не зовсім морська книжка, а більше студентська. Весело написані пригоди херсонських курсантів із прізвищами класиків української літератури. Втім, із цією книжкою можна не лише пригадати оптимістичну студентську субкультуру – вона ще й просто зі смаком написана.

Отож, гарних вам відпусток і вакацій! Не забувайте підготувати величеньку сумку для книжок.

Олег Коцарев