У польському Хелмі вшанують пам’ять Михайла Грушевського

У польському місті Хелм вшанують пам’ять першого президента України Михайла Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила міська рада міста Хелм. Як заначається в документі, «рада міста Хелм після ознайомлення із заявою Надзвичайного Повноважного Посла України в Республіці Польща Олександра МОЦИКА визнає за необхідне приступити до роботи, пов’язаної із увіковічненням у Хелмі першого Президента України Михайла Грушевського».

21 вересня 2006 р. під час православного свята вшанування Холмської Ікони Божої Матері у Хелмі відбулися урочистості з нагоди 140-річчя народження М.Грушевського, організовані Генеральним консульством України в Любліні, Почесним консульством України в Хелмі та Товариством українців.

Довідка УНІАН. М.Грушевський народився у м. Хелм у 1866 році. Він був не тільки першим Президентом України і відомим політичним діячем, а також відомим вченим, найвидатнішим українським істориком. М.Грушевський - автор монументальної Історії України-Руси та Історії української літератури, низку праць присвятив також етнографії, соціології, політології, фольклористиці, археології, історії культури, історії мистецтва.

У 1994 році за сприяння Польського товариства українознавства на будинку, в якому народився М.Грушевський, встановлено пам’ятну табличку.