У "Місії нездійсненній - 4" терористи підірвали Московський Кремль

В Інтернеті з`явився трейлер до фільму "Місія нездійсненна - 4: Таємний протокол", вже в перших кадрах якого терористи підривають Московський Кремль. Потім виявляється, що "погані хлопці" планують розв`язати атомну війну і знищити все живе. Врятувати ситуацію можуть тільки суперагенти на чолі з Ітаном Хантом (Том Круз).

Дія картини розгортатиметься в кількох країнах, в тому числі в Арабських Еміратах: Том Круз особисто виконав небезпечні трюки на верхівці найвищої будівлі в світі, хмарочоса "Бурдж Халіфа", пробігшись по його фасаду на висоті 828 метрів.

"Я хочу, щоб глядачеві було цікаво дивитися фільм, - розповів відомий актор. - Мені подобається, коли камера направлена ​​прямо на мене і при цьому глядач може бачити все панорамно. Складні у виконанні трюки доставляють мені величезне задоволення".

Крім нього, у фільмі знімаються Джеремі Реннер, Саймон Пегг і Володимир Машков в ролі російського шпигуна.

Попередні фільми з кінофраншизи "Місія нездійсненна" вийшли на екран у 1996, 2000 і 2006 роках, їх зняли відповідно Брайан Де Пальма, Джон Ву і Джей Джей Абрамс.

Касові збори останнього фільму не дуже порадували продюсерів. Пішли розмови про те, що серіал або прикриють, або перезапустити з іншим актором в ролі Ітана Ханта (на роль пропонували Бреда Пітта).

Однак все ж у минулому році в Москві та Празі почалися зйомки "Місії-4". Режисером її став Бред Берд, раніше відомий тільки як аніматор (він зняв для студії Pixar фільми "Суперсімейка" і "Рататуй").

ТСН