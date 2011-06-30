Собчак отримала літературну премію

Світська левиця Ксенія Собчак, яка вже кілька років веде авторську колонку в журналі "Русский пионер" отримала нагороду: свого роду "золоте перо" видання. Журнал, якому виповнилося три роки, нагороджував найкращих авторів. Ксенія перемогла у номінації "Найбільш сповідальна коротка проза".

"Якщо не всі читали, то я можу сказати: найголовнішою у цій історії була кінцівка, - стверджує Ксенія. - Мало не сталося страшне в мої 14 років - чоловік відвіз мене кудись за місто, в моторошний готель, я ледве втекла, жахлива історія, він довго не вірив, що я донька мера, говорив: "Ви всі так брешете". Повірив вже тоді, коли мене розшукували по всіх блокпостах. А в фіналі ... через багато років я в абсолютно буржуазному готелі в Монако сиджу зі своєю подругою і в гарній млості життя п`ю шампанське. Як раптом іде... ось цей самий чоловік "десятирічної" давності.

Підходить до мене і починає світську бесіду. "Ксюша, ти що, мене не впізнаєш? Пам`ятаєш: джип, готель?" Він про це говорив так, наче в нас в тому готелі було "романтичне побачення". "Чого ти така напружена? - здивувався він. - Я тобі все-таки життя не зіпсував. А міг би", - згадує телеведуча.

ТСН