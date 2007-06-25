Кобзона обсвистали під час концерту в Одесі

Російського співака Йосипа КОБЗОНА обсвистали під час концерту в Одеському театрі музичної комедії.

Як передає кореспондент УНІАН, 27 слухачів концерту Й.КОБЗОНА були виведені нарядами місцевої міліції із залу і затримані. Їх обшукали у фойє театру і відвезли в Приморський райвідділ міліції.

Напруга в залі виникла унаслідок несприйняття ряду пісень московського гастролера частиною публіки, що знаходилася переважно на балконі і галерці. Ці глядачі відгукувалися на виконані їм пісні тривалим свистом. Так трапилося вже після виконання Й.КОБЗОНОМ першої з пісень, всупереч тому, що більшість глядачів аплодувала виконавцю.

Після другої пісні ситуація повторилася. Представники охорони Й.КОБЗОНА і деякі глядачі намагалися вивести із залу групу молодих людей, проте безуспішно - ще кілька творів співак закінчував під свист частини публіки.

Приблизно через півгодини після початку концерту в театр прибули співробітники міліції і вивели групу людей, що порушувала порядок, якими, за попередніми даними, виявилися не тільки одесити, але й жителі сусідніх регіонів.

Це перший подібний інцидент під час нинішнього турне російського виконавця по Україні. На закінчення виступу артист сказав, що дуже любить Одесу і вважає те, що сталося «непорозумінням».