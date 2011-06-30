Ольга Богомолець подякувала Януковичу за збереження парку

Громадський діяч, заслужений лікар України, правнучка академіка Олександра Богомольця Ольга Богомолець подякувала Президентові України Віктору Януковичу за збереження Меморіального дендрологічного парку імені академіка Олександра Богомольця. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Парк збережено тільки завдяки тому, що Ви втрутилися у ситуацію. Я сподіваюся, що рішення буде прийняте у вигляді протоколу», – сказала О.Богомолець під час засідання Громадської гуманітарної ради. За її словами, «досі ще ситуація регулюється у ручному режимі, і питання на сесію міської ради Києва не виносилося. Тобто легітимного рішення немає. Домовленості є, а рішення ще не затверджено».

З цього приводу Віктор Янукович зауважив, що подяки варті саме активісти, які захищали парк. Президент України доручив голові КМДА Олександру Попову провести зустріч із активістами, які виступили на захист парку, та налагодити співпрацю. «Домовтеся, як спільно далі будете працювати, тому що це ваші помічники, це ваші очі, це точка зору громадськості, більшості Києва», – підкреслив Президент.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов у свою чергу повідомив, що документальне затвердження домовленості про заборону забудови частини парку, яке буде гарантією його збереження, КМДА ухвалить протягом місяця. «У нас є письмова відмова інвестора, що забудови у цьому парку не буде… Я стовідсотково гарантую, що будівництва не буде, а технологічно ми це питання остаточно вирішимо у липні», - запевнив він.