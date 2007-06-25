В Івано-Франківську відкрилася виставка раритетних букварів

Сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї (Міська ратуша) відкрито експозицію виставки „До 165-річчя виходу першого букваря Йосафата Кобринського”.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці серед іншого представлено понад 20 раритетних букварів. Серед експонатів є перший буквар, виданий у Львові ще у 1842 році і, який мав назву «Буквар – новим способом зложений для домашньої науки та спосіб борзо виучити читати». Організатори виставки залюбки показують екземпляри – „Руську читанку” Барвинського 1870 р, буквар з друкарні Ставропігійського інституту у Львові 1882 р., українську читанку Грінченка 1911 р., буквар, виданий у Києві в 1940 р., та читанку, видрукувану у Львові під час Другої світової війни.

На виставці також представлені сучасні букварі: виданні як за радянських часів, так і за роки незалежності України. Частину експозиції представляють букварі, які свого часу видавались у різних регіонах України.