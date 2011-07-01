1 липня в історії

1200 рік — у Китаї винайдено сонячні окуляри. Вони знадобилися суддям для захисту очей під час довгих для судових засідань.

У 1877 році у Лондоні почався перший Уїмблдонський тенісний турнір. Першість розігрували тільки серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гор. За право спостерігати фінальну гру глядачі платили один шилінг.

Вімблдонський турнір (чемпіонат) — найпрестижніший і найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня — на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні, Англія. Турнір третій за ліком серії Великий шолом (після Australian Open та Roland Garros) і єдиний, що проводиться на кортах із трав`яним покривом.

1911 року польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово"вітамін". Тоді виділяли лише 2 вітаміни — А (жиророзчинний), В (водорозчинний), сьогодні їх кількість сягає десятків.

1915-й — перша сцена роздягання в кіно: австралійська акторка Аннетт Келлерман оголилася у фільмі "Дочка Нептуна".

У 1964 році заміжні жінки в Квебеку (Канада) отримали рівні права з чоловіками.

1970 рік — у Нью-Йорку легалізували аборти.

У 1999 році вперше за 300 років відкрилося засідання парламенту Шотландії.

1 липня народилися:

У 1804-му народилася Жорж Санд, французька письменниця 19 століття.

1934-го— Клод Беррі, французький кінорежисер, володар "Оскара" 1966 року за короткометражний фільм "Курча".

У 1961 році народилася Діана Маунтбаттен-Віндзор, принцеса Уельська. Була дружиною принца Чарльза.

Одна з найпопулярніших в світі жінок свого часу, Діана багато займалася благодійною та миротворчою діяльністю (зокрема, була активісткою руху за припинення виробництва протипіхотних мін та боротьби зі СНІДом). У Великій Британії вважалася найпопулярнішим членом королівської сім`ї - її називали Queen of Hearts. У період її шлюборозлучні процесу з принцом Чарльзом симпатії громадської думки були переважно на її боці. Діана загинула в Парижі в автомобільній катастрофі разом із коханцем Доді аль-Файєдом в 1997 році.

1967 року народилася Памела Андерсон, американська фотомодель і акторка, секс-символ. Здобула популярність знявшись у кількох телесеріалах, зокрема "Рятівники Малібу", а також як модель журналу Playboy.

ТСН