Сьогодні, 1 червня, знаменита британська супермодель Кейт Мосс виходить заміж за музиканта гурту The Kills Джеймі Хінса.

На думку репортерів світської хроніки, майбутнє свято стане вечіркою року, враховуючи велику кількість запрошених зірок шоу-бізнесу, а також масштаб розважальної програми.

Поряд з маєтком Кейт Мосс споруджені шість величезних наметів, в яких розмістяться близько 300 гостей.

Серед них - знаменита художниця-модельєр Вів`єн Вествуд, подруга Кейт дизайнер Стела Маккартні, мільярдер Майкл Грін, власник кількох великих мереж магазинів з торгівлі одягом, супермодель Наомі Кемпбелл, актор Джуд Лоу.

На весіллі 37-річної Мосс і 42-річного Хінса звучатиме жива музика. Очікується, що на сцені виступлять деякі з гостей, у тому числі американський репер Снуп Догг та ікона панк-року Іггі Поп.

Їжу готуватимуть знамениті шеф-кухарі. Назви багатьох страв будуть пов`язані зі світом рок-музики. Для гостей будуть приготовані коктейлі в стилі острова Ямайка, де Мосс любить проводити відпустку.

Фотосесію для молодят проведе знаменитий фотохудожник Маріо Тестіно, автор офіційних знімків заручин і вінчання принца Вільяма і Кейт Мідлтон.

У гостей будуть забирати фотоапарати і відеокамери. Це пов`язано з тим, що ексклюзивні права на публікацію фотозвіту з весілля Кейт Мосс придбало американське видання журналу Vogue.

Нагадаємо, у ЗМІ неодноразово з`являлися чутки про весілля знаменитої британської супермоделі, однак жодна з них не підтвердилася. Так, у жовтні минулого року таблоїд The ​​Daily Mirror з посиланням на свої джерела з оточення пари повідомив, що Кейт Мосс і Джеймі Хінс таємно одружилися 7 серпня 2010 року в невеликій церкві на італійському острові Сицилія.

Кейт Мосс відома не тільки своєю кар`єрою топ-моделі, а й гучними романами з відомими особистостями. Першим знаменитим коханим Мосс був голлівудський актор Джонні Депп, з яким вона зустрічалася з 1995 по 1997 рік. Як зізнавалася сама Мосс, вона дуже переживала, коли Депп пішов від неї.

Після відносин з Деппом Кейт Мосс змінила безліч кавалерів: Біллі Зейн, Ентоні Ленгтон. Ім`я Кейт Мосс навіть пов`язують з ім`ям Джека Ніколсона.

Потім вона завела роман з видавцем Джефферсоном Хеком і народила від нього дочку у вересні 2002 року, проте через два роки після народження дитини пара розпалася.

У 2005 році Кейт познайомилася з наркозалежним рокером Пітом Доерті. Саме тоді в пресі стали з`являтися фотографії, на яких Кейт Мосс нюхає кокаїн.

У 2007 році Доерті оголосив Мосс своєю нареченою, однак через кілька місяців Мосс пішла від нього.

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