Абрамович будує найелітніший музичний клуб у Британії

Російський бізнесмен Роман Абрамович інвестував близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів в лондонський клуб Under The Bridge ("Під мостом") і хоче перетворити його в найексклюзивніший музичний заклад у Великобританії.

Олігарх самостійно займається "своїм новим захопленням". Зокрема, Абрамович вів бесіду з відвідувачами клубу, запитуючи їхню думку про встановлену за його рахунок нову звукоакустичну систему.

"Роман великий любитель музики, і його наміри щодо клубу серйозні. Він бажає, щоб там виступали Rolling Stones. Він побудував розкішну кімнату за лаштунками, гідравлічну сцену, придбав кращу музичну систему в Європі і оформив заклад пам`ятними речами з історії класики року", - сказав знайомий Абрамовича.

В Under The Bridge запрошуються популярні музичні виконавці. Для суперзірок передбачено все необхідне на вищому рівні. Зокрема, у клубі є дві кімнати для переодягання, апартаменти для тимчасового перебування виконавців забезпечені ванними, кухнею, гримеркою і зоною відпочинку, де встановлено великий телевізор, підключена ігрова приставка Xbox і надається охолоджене шампанське.

Крім цього, для знаменитих музикантів передбачений прохід відразу за куліси клубу з комплексу готелів Stamford Bridge, щоб їм не заважав натовп шанувальників.

Так само, як і з фінансовими вкладеннями у футбольний клуб "Челсі", 20 мільйонів Абрамовича, як очікується, окупляться. За словами друзів олігарха, Абрамович сподівається залучити телевізійні компанії для трансляції щотижневих виступів та музичних шоу в клубі Under The Bridge.

ТСН