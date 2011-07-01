Данилко розповів, чому росіяни не люблять Сердючку

Артист Андрій Данилко, більш відомий і улюблений народом в образі Вєрки Сердючки, поступово повертається на сцену. У Росії за негласною забороною виконавець хітів "Всё будет хорошо" і "Дольче & Габбана" не з`являвся кілька років.

За версією Андрія, на нього образилися за те, що він несподівано для себе посів друге місце на "Євробаченні" в 2007 році, і влаштували йому травлю, піддаючи знущанням і вирізаючи з ефіру.

"Сталася неприємна історія. Ревнощі якісь. Як я зрозумів, групу "Серебро" готували на друге місце, а вийшло бронзове. Якби я мав бронзу, нічого б не сталося. Чесно, ми й самі були вражені масовим психозом. Розраховували просто потрапити в десятку, а ніяк не на друге місце", - розповів артист.

"А тоді людей накрутили, наді мною навіть в аеропортах знущалися: примушували знімати шапку, ставили в кінець черги, - з жахом згадує Данилко. - Нас вирізали в повторах "вогників". Кликати на зйомки побоювалися - раптом що. У концертах ми самі відмовлялися брати участь, тому що не вписувалися в програму".

Андрій також зізнався, що став заручником Вєрки Сердючки, на інші ролі його не запрошують.

"Просто номери повинні бути кращими. А я так, заручник образу. Мене часто запитують - чому в кіно не знімаєтеся? А хто мене кличе? Раніше пропозиції були, але зіграти маму, попелюшку якусь, продавщицю. Ніхто не бачить мене в ролі, наприклад, солдата, - поскаржився Данилко. - І якби знайшовся режисер, який зрозумів мою проблему, як заручника образу, він зміг би показати мене по-іншому".

ТСН