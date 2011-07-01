Про безвізовий режим між Україною і ЄС нині не йдеться

На сьогодні про безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не йдеться.

Таку думку Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик ЛІТВІН висловив у інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№103 від 1 липня).

Відповідаючи на питання, як буде забезпечено приїзд уболівальників на Євро-2012, посол нагадав, що матчі спланували так, що Україна грає в Україні, а Польща – в Польщі.

«Масове переміщення вболівальників з України до Польщі, на наш погляд, можливе лише починаючи з півфіналів. До того ж не слід забувати, як UEFA веде продаж квитків. Ми точно знатимемо, хто поїде до Польщі, і як багато людей мають намір це зробити, оскільки квитки іменні», – сказав Г.ЛІТВІН.

Відповідаючи на питання, чи можливо, що на період чемпіонату квиток буде заміною візи для українців, посол Польщі сказав: «На сьогодні про безвізовий режим на період чемпіонату не йдеться. Ми ведемо переговори про спрощення технічних процедур. Ми готуємо такі процедури, завдяки яким велика кількість вболівальників зможе перетинати кордон без особливих проблем».