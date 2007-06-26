Мер Одеси висловив свою позицію по ”скандальному” пам`ятнику

Скульптурна композиція «Потьомкінцям – нащадки», основна частина якої 25 чевня демонтована, буде не знищена, а перенесена на Митну площу Одеси.

Про це заявив сьогодні на зустрічі з журналістами міської голова Одеси Едуард ГУРВІЦ.

Він також повідомив, що розпочалися роботи з відновленню монумента Засновникам Одеси, який буде встановлений на Катериненській площі.

За словами Е.ГУРВІЦА, буде проведено конкурс на кращий проект відновлення меморіалу Засновникам Одеси, більшість його деталей, зокрема, всі фігури людей, збереглася. Також запланована реставрація фасадів прилеглих будівель і відновлення брущатки.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня о пів на першу ночі понад півсотні молодиків організовано напали на півтора десятки козаків Чорноморського козацького товариства, які охороняли пам`ятник „Потьомкінцям - нащадки” в центрі Одеси, розпочали бійку і розгромили намет, де протягом тижня вівся збір підписів одеситів проти демонтажу пам`ятника військовим морякам і встановлення на його місці монумента російській імператриці Катерині II. Потім міліція, яка прибула на місце інциденту, спільно з нападниками, відтіснила козаків від монумента, до якого був направлений 60-тонний підйомний кран та інша техніка для демонтажу скульптури. Станом на 9 ранку понеділка більша частина пам`ятника була демонтована.

Довідка УНІАН. Скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси (монумент російській імператриці Катерині II – УНІАН) була встановлена в 1900 році, знесена – в 1920-му. Деякі фрагменти скульптурної композиції збереглися і знаходяться в дворику обласного історико-краєзнавчого музею. Пам`ятник Морякам-потьомкінцям споруджено в 1965 році. Скульптурна група зроблена з бронзи, постамент - з граніту.