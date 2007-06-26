В «Артеку» юні японці робитимуть фуете

25 чеврня в "Артеку" відкрився VII Міжнародний юнацький конкурс виконавців класичного танцю "Фуете "Артека".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного дитячого центру "Артек", учасниками конкурсу стануть 70 юних учнів відомих хореографічних шкіл України, Росії, Казахстану та Японії.

До журі конкурсу "Фуете "Артека" увійшли провідні балетмейстери й хореографи України та зарубіжжя: директор Міжнародного конкурсу артистів балету "Арабески" (Перм, Росія) Борис АБАТУРОВ; народна артистка України, художній керівник балету ХАТОБ ім. Лисенка (Харків, Україна) Світлана КОЛИВАНОВА; президент Міжнародного конкурсу артистів балету в Сеулі (Південна Корея) ДЖЕ Кін Парк; директор балетної школи (Осло, Норвегія) Сірій ЙОХАНСЕН і директор "Terada Ballet School" (Киото, Японія) Такао МІЧІКО. Голова журі конкурсу - народний артист Радянського Союзу, лауреат Ленінської премії ім. В.Ніжінського "Кращий танцюрист світу", заступник голови виконкому Російського центру міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО Володимир ВАСИЛЬЄВ.

Художній керівник конкурсу "Фуете "Артека" - народний артист України, лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник Донецького академічного державного театру опери і балету ім. А.Б. Солов’яненка Вадим ПИСАРЄВ.

На конкурс "Фуете "Артека" запрошений відомий хореограф сучасності, народний артист Росії Борис ЕЙФМАН (Санкт-Петербург, Росія).

Разом із конкурсом виконавців класичного танцю програма "Фуете "Артека" включає творчі вечори й майстер-класи відомих майстрів балету. Глядачами конкурсних виступів і концерту переможців стануть більше трьох тисяч дітей, які відпочивають в "Артеку" в другу літню зміну. Церемонія закриття й вручення нагород переможцям VII Міжнародного юнацького конкурсу виконавців класичного танцю відбудеться ввечері 2 липня.