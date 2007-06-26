За свято Конституції взявся міністр оборони

З нагоди 11-ї річниці Конституції України у столиці нашої Батьківщини місті-герої Києві, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця і Львів відбудуться святкові феєрверки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, відповідний наказ “Про проведення святкових феєрверків з нагоди 11-ї річниці Конституції України” видав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як зазначається у наказі, Конституція України – Основний Закон життєдіяльності суспільства, держави люди. Її прийняття знаменувало вступ України у новий етап створення демократичної, соціальної, правової держави, сприяло поширенню серед громадян, військовослужбовців Збройних Сил України високого почуття патріотизму, усвідомлення державної суверенності, суспільної єдності.

З нагоди 11-ї річниці Конституції України глава оборонного відомства наказав провести 28 червня 2007 року о 22-й годині святкові феєрверки двадцятьма залпами у столиці нашої Батьківщини місті-герої Києві, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця і Львів.