4 липня в історії

1631 рік— у Парижі відкрилося перше агентство зайнятості — адресне бюро.

У 1819 році із Кронштадта в навколосвітнє плавання вирушили шлюпи "Восток" і "Мирний" під командуванням Беллінсгаузена й Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент — Антарктиду.

Антарктида займає 10% поверхні Землі. Там розташовані 90% світових запасів криги, в яких сконцентровано 70% прісної води на Землі. Більша частина поверхні Антарктиди (понад 95%) вкрита льодовиковим щитом потужністю до 1500—3000 м. Вільна від льоду поверхня становить лише 4,5% площі материка. Це незначні прибережні ділянки суходолу ("оазиси") і найвищі гори.

1862 року під час прогулянки на човні річкою Темза, Льюїс Керрол розповів Алісі Ліддел та її сестрам вигадану історію про дівчинку, яка провалилася в кролячу нору.

Десятирічна дівчинка наполягала, щоб Чарльз записав казку. Невдовзі Льюїс Керролл написав книжку "Аліса в країні чудес". Прохання збулося - рівно через три роки, в це же день вийшло друком перше видання казки Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".

У 1946 році Кенігсберг перейменований у Калінінград.

1991-го у Києві вийшов перший номер газети "Україна молода".

Газета заснована як молодіжне видання ЦК Компартії України , однак уже в серпні 1991 р. газета стала незалежною. Нині газета виходить щодня, крім неділі й понеділка. Наклад - понад 105 тисяч примірників. Редактор - Михайло Дорошенко, близький соратник і односелець президента України Віктора Ющенка.

У 2005 році — снаряд, запущений апаратом, "Deep Impact" влучив у комету "Темпеля-1" й відколов від неї шматок. Цей експеримент був організований НАСА, аби уточнити теорії походження й еволюції Сонячної системи.

4 липня народилися:

1790 року — Джордж Еверест, англійський геодезист, на честь якого назвали виміряну ним Джомолунгму.

1926-го — Альфредо ді Стефано, аргентино-іспанський футболіст, форвард. Видатний футболіст світового класу. Всього в лігових матчах провів 521 гру й забив 377 голів.

В 1950-і роки за ним почалось полювання з боку іспанських грандів — "Барселони" і "Реала". В результаті, талановитий бомбардир попав в "Реал" щоб зробити цю команду і своє ім`я легендарними. 20 років "Реал" не міг виграти першість Іспанії. З Ді Стефано ж команда стала штампувати чемпіонські титули один за одним. 5 перемог в Кубку Чемпіонів і в кожному із фіналів Ді Стефано обов`язково забивав по голу, а в 1960 році зробив хет-трик. Через декілька років "Божественний Альфредо" завершив свою кар`єру футболіста в скромному "Еспаньйолі".

У 1930 році народився Фрунзе (Мгер) Мкртчян, вірменський кіноактор. Зіграв дядька Ніни у "Кавказькій полонянці". Загалом зіграв у 36-ти фільмах.

Отримав прізвисько Мгер, що означає "світлий". За свідченням молодшого брата Альберта, в одному паспорті артиста було написано "Фрунзе Мкртчян", в іншому — "Мгер Мкртчян" .

Незважаючи на те, що він відомий всім як комедійний актор, його особисте життя було сповнене горя. Його перша дружина, Донара Мкртчян страждала душевним захворюванням і була поміщена до відповідної установи до кінця своїх днів. Фрунзік став батьком-одинаком з двома маленькими дітьми. Його син успадкував душевне захворювання матері, і це нове нещастя спустошило душу актора. Згідно з твердженнями його знайомого, останні роки життя він страждав від депресій і, врешті-решт, спився. В 1993-му він помер у своїй квартирі в Єревані.

1970 рік — Андрій Черкасов, радянський і російський тенісист.

Переможець "Кубка Кремля" у 1990 і 1991 роках, бронзовий призер Олімпіади-1992 роки.

ТСН