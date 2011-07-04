Під Києвом хочуть збудувати амфітеатр, «не гірший, ніж у Юрмалі»

«Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) буде візитною карткою області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Парк Київська Русь» - це надзвичайно привабливий проект, який ми всебічно підтримуємо. На його території відбуваються щорічні міжнародні фестивалі, грандіозні дійства. Разом із президентом Парку (Володимиром ЯНЧЕНКО – УНІАН) розглядається можливість створення амфітеатру, який буде не гіршим, ніж у Прибалтиці «Юрмала». «Парк Київська Русь» буде візитною карткою Київської області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас губернатор висловив упевненість, що Київська область приваблива не тільки для туристів з усього світу, але й для інвесторів, адже на території Київщині багато визначних пам’ятних місць: музей у Переяслав-Хмельницькому, дендропарк «Олександрія» у Білій Церкві, «Парк Київська Русь» під Києвом.

«Уже сьогодні на Київщині відбудовуються парки та сквери, пам’ятки архітектури, облаштовується інфраструктура області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, у вересні 2011 року планується будівництво дороги до «Парку Київська Русь», у 2012 році - відкриття дороги Ірпінь-Київ.

Також А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Київська обласна адміністрація планує реалізувати низку інвестиційних проектів у рамках проведення етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1», що відбудеться на Київському водосховищі 30-31 липня, Міжнародного інвестиційного форуму, і підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.