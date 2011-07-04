Під Києвом хочуть збудувати амфітеатр, «не гірший, ніж у Юрмалі»
Присяжнюк про "візитну картку" області
«Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) буде візитною карткою області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.
«Парк Київська Русь» - це надзвичайно привабливий проект, який ми всебічно підтримуємо. На його території відбуваються щорічні міжнародні фестивалі, грандіозні дійства. Разом із президентом Парку (Володимиром ЯНЧЕНКО – УНІАН) розглядається можливість створення амфітеатру, який буде не гіршим, ніж у Прибалтиці «Юрмала». «Парк Київська Русь» буде візитною карткою Київської області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
Водночас губернатор висловив упевненість, що Київська область приваблива не тільки для туристів з усього світу, але й для інвесторів, адже на території Київщині багато визначних пам’ятних місць: музей у Переяслав-Хмельницькому, дендропарк «Олександрія» у Білій Церкві, «Парк Київська Русь» під Києвом.
«Уже сьогодні на Київщині відбудовуються парки та сквери, пам’ятки архітектури, облаштовується інфраструктура області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
За його словами, у вересні 2011 року планується будівництво дороги до «Парку Київська Русь», у 2012 році - відкриття дороги Ірпінь-Київ.
Також А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Київська обласна адміністрація планує реалізувати низку інвестиційних проектів у рамках проведення етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1», що відбудеться на Київському водосховищі 30-31 липня, Міжнародного інвестиційного форуму, і підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.