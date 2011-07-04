Оголошено шорт-лист номінантів на Премію PinchukArtCentre

У столичному PinchukArtCentre оголосили імена 20 художників, номінованих на Премію PinchukArtCentre – загальнонаціональну премію у сфері сучасного мистецтва, що присуджується молодим укрїанським художникам. Список було сформовано експертною комісією конкурсу за результатами відбору з більш ніж 1000 заявок, отриманих від молодих митців з усіх регіонів України та зарубіжжя.

За словами Генерального директора PinchukArtCentre Екхарда Шнайдера, Премія надає необхідну підтримку молдому поколінню художників:

– Ми раді, що Премія стає своєрідною традицію для PinchukArtCentre. Тим більше, що цього року середній вік хужожників, що подавали заявки на участь у конкурсі склав 21-25 рік. Загалом підтримка – це не питання коштів, а інституційна підтримка – своєрідний контекст демонстрування робіт. Молодим художникам необхідна не стільки студія, щоб творити, але і комунікація з міжнародною спільнотою.

До шорт-листу Премії PinchukArtCentre 2011 увійшли: Андрій Галашин (31 рік, Тернопіль), Данііл Галкін (25 років, Дніпропетровськ), Гамлет Зінківський (24 роки, Харків), Добриня Іванов (23 роки, Київ), Микита Кадан (28 років, Київ), Жанна Кадирова (30 років, Київ), Тарас Каменной (25 років, с. Високий Харківської області), Аліна Клейтман (19 років, Харків), Володимир Кузнєцов (34 роки, Київ), Лада Наконечна (30 років, Київ), Сергій Петлюк (30 років, Львів), Сергій Радкевич (23 роки, Луцьк), Микола Рідний (26 років, Харков), Степан Рябченко (23 роки, Одесса), Іван Світличний (22 роки, Харків), Олеся Хоменко (30 років, Київ), Микита Шаленний (29 років, Дніпропетровськ), Маша Шубіна (31 рік, Київ), Наталя Шульте (35 років, Одеса) та група Салманов-Корнієнко (Олексій Салманов, 35 років, Київ; Дмитро Корнієнко, 28 років, Київ).

– Можна впевнено заявити, що Україну на конкурсі представляють гідні митці, -стверджує представниця Експертної комісії Премії PinchukArtCentre 2011 Марія Хрущак. – До того ж, зверніть увагу, що цього року у нас традиційно чимало представників не лише Харківської школи, але і Дніпропетровської, і Південної. Особисто мені надзвичайно цікаво побачити експозиції , адже те, що представляють конкурсанти для жюрі, і те, що представляють в експозиціях для відвідувачів – як правило, абсолютно різні речі.

Загалом на конкурсі була представлена 21 країна і близько 5000 тисяч робіт 8 жанрів мистецтва. Роботи приймались протягом трьох місяців виключно в online-режимі через сайт Премії. Цього року до участі у конкурсу було подано 1044 індивідуальних і 48 колективних заявок. Чоловіки склали 46,55% заявників, у той час, як жінки – 53,45%.

Виставка учасників шорт-листа Премії відбудеться у період з 29 жовтня 2011 року по 8 січня 2012 року. Церемонія нагородження лауреатів Премії відбудеться у грудні 2011 року.

Премія PinchukArtCentre – перша в Україні приватна премія, метою якої є підтримка і розвиток нового покоління молодих українських художників. У боротьбі за Премію беруть участь громадяни України від 16 до 35 років, представляючи на конкурс від 3 до 7 конкурсних робіт. Премія присуджується кожного непарного року, починаючи з 2009 р.

Головна премія PinchukArtCentre – 100 тисяч гривень і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу, дві Спеціальні премії – по 25 тисяч гривень кожна і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу, “Приз громадськості” – 10 тисяч гривень. Переможець буде визначений голосуванням відвідувачів PinchukArtCentre.