Діячі культури просять «не гвалтувати столицю»

Українські діячі культури звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКО з проханням не допустити знищення архітектури Києва і перешкодити руйнівній забудові міста.

Лист підписали голова Українського фонду культури України Борис ОЛІЙНИК, голова Українського товариства охорони пам`ятників історії і культури, директор Інституту археології НАНУ Петро ТОЛОЧКО, директор Історико-архітектурного музею «Київська фортеця» В’ячеслав КУЛІНІЧ, архітектор Григорій КУРОВСЬКИЙ, віце-президент Благодійного фонду «Київська ландшафтна ініціатива» Владимир КОЛІНЬКО.

Про це повідомив Б.ОЛІЙНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, необхідно провести спільний форум усіх зацікавлених організацій, щоб створити постійно діючий центр захисту культурної спадщини нації. Академік нагадав, що якщо не допомагають мирні засоби, народ має право на силовий опір, зокрема, «вийти на Майдан і сказати все як є, в межах Конституції».

Серед фактів знищення Києва в листі приводяться: забудова багатоповерхівками центральної частини столиці і «як апофеоз - монстр на схилах Дніпра», суцільна забудова берегів Дніпра (Конча-Заспа, Вишенки), перетворення парків і скверів на будівельні майданчики, плани з приводу забудови Пейзажної алеї, Андріївського спуску, Михайлівської площі й Подолу.

При цьому академік П.ТОЛОЧКО висловив стурбованість знищенням будівель кінця XIX - початку ХХ століття, архітектура яких характеризується використанням жовтого кольору і фігурною кладкою цегли.

На його думку, проблема полягає в невідповідності інтелектуального рівня діючої влади рівню країни і міста, в якому вона працює.

Директор історико-архітектурного заповідника «Київська фортеця» В.КУЛІНІЧ вважає, що забудова столиці відбувається з порушенням законів, які не діють, оскільки навіть міліція і прокуратура їх не виконують. Він продемонстрував журналістам відповідь з прокуратури Києва, в якій через відсутність підстав відмовлено в порушенні справи про руйнування пам`ятника архітектури у складі «Київської фортеці», який було знесено 9 травня.

Як повідомив президент благодійного фонду «Київська ландшафтна ініціатива» Г.КУРОВСЬКИЙ, за ініціативою організації було створено Київське земляцтво, «Клуб корінних киян», яке відстоюватиме права киян, щоб без їхньої згоди жодне будівництво не проводилося в історичній частині міста. «Ми не дозволимо насилувати нашу столицю. Ми відстоюємо мораль. Ми говоримо, що там, де створені святині, неможливо робити бізнес», - сказав він.

Як альтернативу для будівництва в місті архітектор назвав промислові зони. «Центральна частина міста має бути віддана історії й ландшафтам. Ландшафти - це головний чинник збереження ідентичності нації», - підкреслив Г.КУРОВСЬКИЙ.