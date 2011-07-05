Сьогодні суд за художні майстерні на Андріївському узвозі

5 липня, об 11.00 в Господарському суді м. Києва, на вул. Б.Хмельницького, 44-В, відбудеться засідання у справі щодо незаконної приватизації творчих майстерень Національної спілки художників України на вул. Андріївський узвіз, буд. 18, літ. А,Б,В.

Про це повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Він розповів, що Національна спілка художників України з 1982 року орендувала приміщення творчих майстерень за адресою вул. Андріївський узвіз, буд. 18 літ. А,Б,В. На початку 2008 року Комунальне підприємство «Оренда» Подільської районної у м. Києві державної адміністрації перестало приймати орендні платежі за вищезазначені творчі майстерні. Як з’ясувалось, творчі майстерні знаходяться в приватній власності та більше не належать до комунальної власності територіальної громади Подільського р-ну. За словами О.БРИГИНЦЯ, на підставі рішення Подільської райради від 1 березня 2007 року №134 без відома орендаря - НСХУ - приміщення було приватизоване ТОВ «Авіантбуд».

За словами О.БРИГИНЦЯ, «в Києві стрімко зменшується культурно-історичний ареал. Навіть Андріївський узвіз з мистецької пішохідної вулиці поступово перетворюється в торгово-офісну трасу. Одним з кроків до знищення культурного духу узвозу є чергова спроба виселити звідти художників. На жаль, ні у мене, ні у художників, ні у киян немає довіри ані до влади, яка дозволяє такі виселення, ані до судів, які штампують переважно замовні рішення».

Депутат закликав небайдужих киян та журналістів прийти на засідання суду та підтримати художників.

«Якщо влада справді хоче, щоб Київ був культурним і туристичним центром , вона повинна вжити максимум зусиль для збереження цих та небагатьох інших майстерень, які ще залишилися», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.