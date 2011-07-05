У Музеї Фаберже розбилася безцінна статуетка Будди

Статуетка Будди роботи Фаберже, яка багато років прикрашала яхту Аристотеля Онассіса, а потім була куплена російським бізнесменом Олександром Івановим, розбилася за дивних обставин.

Як повідомляє Euromag із посиланням на британську газету Independent, у Музеї Фаберже в Баден-Бадені Будда перебував у герметичному скляному контейнері. У результаті падіння у статуетки відламалася рука, а сам скляний контейнер розсипався. Крім того постраждав контейнер із ще одним Буддою роботи Фаберже. Обидві статуетки впали після того, як обвалилася скляна панель, що підтримувала їх.

Так званий Будда Онассіса виготовлений із бовеніту та інкрустований дорогоцінним камінням. Аристотель Онассіс дуже любив цю статуетку за те, що "її тонко збалансовані голова, руки та рубіновий язик перебували в постійному русі разом із погойдуваннями яхти", зазначає Бі-бі-сі.

Сам російський мільярдер називає випадок "надзвичайним" та обіцяє у всьому розібратися.

Як пише Independent. 49-річний Олександр Іванов, який заробив на імпорті телевізорів у Росію, сьогодні володіє найбільшою у світі ювелірною колекцією Фаберже, яка оцінюється приблизно в 1,2 млрд фунтів (понад 1,9 млрд доларів).

Статуетка Будди була куплена на аукціоні в Лондоні за 1,6 млн фунтів (більше 2,5 млн доларів) і виставлена ​​в Музеї Фаберже, який належить Іванову.

Нагадаємо, що у 2007 році Іванов купив так зване Ротшильдівське яйце із майстерні Фаберже за $ 18,5 млн, що стало абсолютним рекордом для твору російського декоративно-прикладного мистецтва.

Корреспондент

