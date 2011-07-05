Юрій Андрухович: На Євро-2012 ми осоромимося

Культовий український письменник Юрій Андрухович передрікає рідній країні повний безлад під час проведення Євро-2012, а українській збірній - звання аутсайдера турніру.

Андрухович не розділяє ентузіазму багатьох співвітчизників з приводу проведення Євро-2012 в Україні: "Я бачу суцільні ризики і небезпеки. Перш за все погано грає збірна України, яка не здолає навіть груповий етап Євро-2012. Це означає, що осоромимося. З необхідної інфраструктури будуть готові лише аеропорти і стадіони. Поїзди, вулиці, зупинки громадського транспорту у жахливому стані", - підкреслив він.

"Люди не володіють іноземними мовами, а таксисти не зможуть нічого пояснити туристам, не маючи карти міста. П’ятизіркові готелі, які зараз будують у Києві, не використовуватимуться. Футбольні вболівальники - звичайні люди, для яких дво- і тризіркові готелі, - вже дорого", - цитує слова Андруховича 2012ua.

За словами письменника, якби він був президентом УЄФА, проводив би Євро-2012 в Італії або Німеччині, які можуть прийняти турнір, а не в Україні.

Раніше глава UEFA Мішель Платіні заявляв, що з підготовкою до Євро-2012 в Україні і Польщі усе гаразд.

Також Платіні запевняє, що під час Євро-2012 в Україні і Польщі пануватиме прекрасна атмосфера, а проблеми, які є в організації турніру, будуть неодмінно вирішені.

Корреспондент