На «Євробаченні-2012» голосувати будуть за новими правилами

На міжнародному конкурсі «Євробачення-2012», який пройде 22-26 травня в Баку (Азербайджан), глядачі голосуватимуть за новими правилами.

Європейський мовний союз (ЄМС) вніс зміни до правил голосування на «Євробаченні».

У наступному році під час голосування буде взято за основу правило, що діяло до 2010 року. Глядачі зможуть висловлювати симпатію всім конкурсантам, які сподобалась, протягом 10 хвилин після закінчення шоу, а не по ходу всього конкурсу, як це було востаннє.

У ЄМС відзначили, що, згідно зі статистикою, переважна більшість глядачів віддавала голоси після виступу всіх конкурсантів. Окрім того, багато хто вважав несправедливим те, що в учасників «Євробачення», які виступають на початку, більше шансів на перемогу, адже за відведений час за них могло проголосувати значно більше прихильників.

Ще одне нововведення полягає в тому, що номери, на які можна надсилати SMS-повідомлення, будуть показані на телеекранах дрібнішим шрифтом. Раніше вони займали одну четверту екрану, чим, на думку ЄМС, відволікали увагу глядачів від основного подання. Розмір та дизайн шрифтів буде уточнено найближчим часом.

Нагадаємо, у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2011» у Дюссельдорфі українська співачка Міка Ньютон з піснею «Angel» посіла четверте місце.

Белта