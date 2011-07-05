Знайдено загублену картину да Вінчі (фото)

Знайдено полотно Леонардо Давінчі, яке раніше вважалося загубленим.

Картина «Salvator Mundi», «Спаситель світу» зображує Христа, який благословляє правою рукою і тримає державу (куля з хрестом, у тому числі символізує Землю) лівою. Відомі аналогічні картини Яна ван Ейка, Тиціана та інших; версія да Вінчі, написана близько 1506-1513 років, вважалася загубленою. Атрибуція можливих «претендентів», які обговорювалися у середині XIX — початку XX століть, завжди була суперечною. Версія, яку зараз визнали оригіналом, атрибутувати учневі да Вінчі Джованні Больтраффіо і продали за 45 фунтів стерлінгів на аукціоні Sotheby`s ще у 1958 році, пишуть znaki.

Надала картину для останньої експертизи група арт-дилерів придбала її на початку 2000-х. Перевірка, проведена цілою низкою найбільших міжнародних експертів, включаючи співробітників музею Метрополітен і лондонської Національної галереї, повністю підтвердила авторство да Вінчі. Щоб встановити це, власникам картини довелося зняти кілька пізніших шарів, домальовувань і виправлень, які робили картину більше схожою на копію, і через які вона в своєму нинішньому стані втратила колір і набула ще низки дефектів.

Продаватися картина, як офіційно заявлено, не буде. На огляд її планується виставити в листопаді 2011 року у лондонській Національній галереї.