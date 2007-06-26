Українські музиканти 4 дні виступатимуть у середньовічній фортеці
18:16, 26 червня 2007Культура
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Передбачані рицарські турніри
З 28 червня по 1 липня в Білгород-Дністровському (Одеська обл.) пройде ІV Музичний фестиваль «Фортеця».
Як передає кореспондент УНІАН, програмою нинішнього фестивалю, який відбудеться на території середньовічної Білгород-Дністровської фортеці, передбачено проведення рицарських турнірів, козацьких поєдинків, денс-марафонів, конкурсів краси.
Тематично фестиваль буде розділений на чотири блоки, що відповідатимуть кожному дню: відкриття фестивалю, DJ’s день, день рок-музики, завершальний гала-концерт.
Організаторами фестивалю виступили Національна молодіжна рада України і агентство «Шоколад».
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