У Києві назвуть переможців рейтингу лідерів ринку весільних послуг

У столиці визначать лідерів ринку весільних послуг в Україні у 2011-му році.

Як повідомили УНІАН організатори та засновники національного рейтингу Ukrainian Wedding Awards - всеукраїнський весільний фестиваль «Angel Fest», цього року споживачі висунули на суд 300 компаній, що працюють на ринку весільних послуг. Рейтинг якості та іноваций весільного сервісу відбувся за 27 номінаціями.

«Найкращі компанії за критеріями «якість» і «ціна» обирав сам споживач. Протягом року на сайті фестивалю «Angel Fest» проходило відкрите інтернет-голосування. Ми ставили за мету допомогти споживачеві зорієнтуватися у великій кількості вітчизняних та закордонних брендів, що працюють ринку весільно-святкового сервісу в Україні. Водночас рейтинг допоможе гідно відзначити досягнення брендів, які гарантують світовий рівень якості продукції та послуг», - зазначили організатори.

За правилами рейтингу, кожному із 27 лауреатів буде присвоєно статус «Кращий весільний товар або веcільна послуга» в поточному сезоні.

Головна нагорода всеукраїнського рейтингу якості та інновацій весільного сервісу - «Весільний Ангел» - являє собою малу скульптурну форму, в образі дівчини-ангела, що символізує українську весільну традицію. Робота виконана в бронзі з написом «Ukrainian Weddings Awards». Автори твору - відомі українські художники Стас КАДОЧНИКОВ і Тетяна ЗАЙЦЕВА.

«Приз символізує прагнення до досконалості і вручається в кожній номінації претендентам, які мають найбільшу кількість балів від споживачів за результатами опитувань і голосувань», - зазначають організатори Ukrainian Wedding Awards.

За їх словами, лауреатів рейтингу обирали біля 100 тис. відвідувачів сайту за 11 критеріями.

У планах засновників заходу зробити рейтинг щорічним.