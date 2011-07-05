«Українські народні казки» - одна з найбільш багатотиражних національних книг

«Українські народні казки» є однією з найбільш багатотиражних національних книг.

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомив поет і видавець Іван Малкович.

«Найбільш касовий автор — український народ, — зізнався видавець. - Тому що ми видали „100 казок“ у двох томах. І тільки перший том розійшовся тиражем 70 тис. примірників! Зараз у роботі третій — останній — том. Ці книги яскраво ілюстровані. Над ними працювали найкращі художники...»

Говорячи про нові фігури українського літературного процесу, яких відносять до «багатотиражників» (наприклад, Люко Дашвар), І.Малкович зазначив: «Кажуть, що вона дуже успішна. Але це не мій шлях — ганятися за кимось успішним, перевербовувати його...У мене й самого іноді трапляються тиражні книги. Наприклад, „Записки українського самашедшого“ Ліни Костенко розійшлися рекордним накладом — 80 тисяч! Хоча, напевно, насправді вже продано десь тисяч 100 і навіть більше...»

І.Малкович розповів також, що мінімум 20 тисяч, а можливо, і 30 тисяч примірників «Записок ...» надрукували книжкові пірати. «Їх видавнича „версія“ — піратська — жахлива, потворна! Там на кожній сторінці купа помилок, і обкладинка жахливо-каламутна...І люди нам пишуть, мовляв, вам треба руки повисмикувати, якщо ви такого автора, як Ліна Костенко, друкуєте з помилками...Це образливо, тому що в нашому — ліцензійному — виданні немає жодної помилки! І для мене це відвертий моральний удар набагато важчий, ніж втрата фінансова», — підкреслив видавець.

За його словами, хороший тираж українського автора — це приблизно три тисячі.

«Я планував спочатку надрукувати „Записки...“ накладом сім-вісім тисяч, — розповідає І.Малкович. - Але зважився зрештою на десять тисяч. «Прем`єра» книги відбулася 17 грудня 2010-го. І, уявіть, уже до кінця року у нас не було чого продавати...Тут і заметушилися пірати! Я спочатку не розумів — це передріздвяна лихоманка, коли книги масово купують на подарунки, чи щось інше? Такого з українським автором досі у мене не було. Це справжній бестселер...Враховуючи піратські копії, які нам надсилають обурено з усієї України, загальний тираж «Записок ...» вже точно досяг 100 тисяч примірників. І це за п`ять місяців. А світовий бестселер — це 100 тис. примірників на рік».