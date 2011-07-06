У Києві заборонили купатися на 4-х пляжах

У Києві заборонили купатися на пляжах «Чорторий» у парку Дружби Народів, «Тельбін», «Райдужний» і «Центральний» на Трухановому. Після замірів води в районі цих пляжів у СЕС прийшли до висновку, що кількість допустимих кишкових паличок у водоймі значно вища за норму.

СЕС порекомендувала у найближчі кілька днів не купатися у Дніпрі і у всіх столичних водоймах, хоча через прохолодну погоду пляжників і так небагато. «Безперервні дощі змили туди весь бруд із вулиць. А у стічних водах багато інфекцій», — розповіли у СЕС.

Нагадаємо, днями СЕС знову дозволила купатися на пляжах «Дитячий» і «Венеція», де раніше також виявили кишкову паличку.

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