Путін заспівав на радіо

У середу, 6 липня, в ефірі радіостанції Радіо 7 прозвучала пісня Blueberry Hill у виконанні прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна.

Джазова версія композиції, у створенні якої брав участь DJ Smash, прозвучала в ефірі радіостанції відразу після інформаційного випуску о 10:00 (09:00 за Києвом).

Крім того запис буде відтворюватися о 14:00, 18:00 і 22:00 за московським часом. Радіостанція назвала акцію Прем`єра від прем`єра.

Пісня Blueberry Hill, написана в 1940-х роках, у різний час входила до репертуару таких артистів, як Фетс Доміно, Гленн Міллер, Луї Армстронг, Елвіс Преслі, Елтон Джон і Led Zeppelin.

Нагадаємо, Володимир Путін виконав цю композицію на доброчинному концерті в грудні минулого року. Тоді ж російський прем`єр зіграв на роялі С чего начинается Родина.



Lenta.ru

