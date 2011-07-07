7 липня в історії

У 1881році вперше надрукована казка Карло Коллоді "Піноккіо" (Рим, "Журнал для дітей").

1891 року компанія "Амерікан експрес" запатентувала дорожні чеки, які були прообразом сучасних кредитних карток.

1938 рік — у Ленінграді дослідний телецентр показав в ефірі двогодинний концерт. Це була перша в СРСР телепередача.

1981 року відбувся перший переліт через Ла-Манш літака на сонячній батареї.

Сконструйований американцем Полом Маккреді літальний апарат піднявся в повітря з аеродрому біля Парижа, відтак пілот Стівен Птачек подолав відстань 258 км із середньою швидкістю 48 км/год і приземлився на англійській військово-повітряній базі в Кенті.

1982-й — у Великій Британії крадій Майкл Фейган пробрався в Лондоні у Букінгемський палац, вкрав пляшку вина з винного льоху і пройшов до спальні королеви.

Єлизавета ІІ прокинулася й побачила Фейгана, який прикладався до пляшки. Монархиня почала гукати про допомогу тільки тоді, коли злодій попросив у неї закурити.

1983-го 11-річна американська школярка Саманта Сміт вирушила до СРСР, прийнявши запрошення генерального секретаря ЦК КПРС Юрія Андропова (перед тим дівчинка написала йому листа із запитанням, чи хочуть в СРСР війни).

У 1988 році у Львові створили Українську Гельсінську спілку.

Ця громадсько-політична і правозахистна організація була ініційована членами Української Гельсінської Групи, головою УГС обрано Левка Лук`яненка. Згодом на базі УГС утворилася Українська республіканська партія.

7 липня народилися:

У 1910 році —Луїш дос Сантос Барбоса, бразильський музикант, один із найвідоміших музикантів і співаків у стилі самба.

Відомий також використанням солом`яного капелюха як ударного інструмента, застосуванням жартів та частих розмовних частин у співі ("самба-ді-бреке").

1922 року народився П`єр Карден, французький модельєр.

Працював у Крістіана Діора, а згодом заснував власний будинок моди. Один із першопрохідців стилю унісекс, авангардист від моди. У 1960 році саме Карден порушив традиційний підхід до моди як мистецтва для жінок, створивши першу колекцію чоловічого одягу. Він запатентував понад 500 винаходів, наприклад, кольорові панчохи і високі чоботи, міні-сарафани, фривольні краватки "в квітку", довгі піджаки без коміра і вузькі штани на ґудзиках.

1948 рік — Володимир Аленіков, російський радянський кінорежисер, автор журналу "Єралаш" і фільму "Пригоди Петрова і Васєчкіна".

У 1967-му народилася Жанна Агузарова, радянська й російська співачка, колишня вокалістка групи "Браво".

Відома, зокрема, епатажем та екстравагантністю, але успіхом зобов`язана головним чином своєму голосу — дуже сильному, дзвінкому. У своїх небагатьох інтерв’ю нерідко говорить про своє позаземне походження та "внутрішні зв`язки" з марсіанами (внаслідок чого виникло питання про її психічне здоров`я).

ТСН