Facebook і Skype запустили відеочат

У соціальній мережі Facebook з`явився відеочат. Послуга відеодзвінків надається у співпраці з сервісом інтернет-телефонії Skype.

Про запуск сервісу адміністрація ресурсу оголосила на заході, який пройшов у середу, 6 липня, в штаб-квартирі Facebook в місті Пало-Альто, Каліфорнія.

Відеочат запускається всередині браузера, однак перед початком спілкування необхідно встановити спеціальне доповнення. Спілкуватися у відеочаті можуть декілька користувачів одночасно, вказує Facebook у своєму блозі. Максимальна кількість учасників не уточнюється.

Відеочат інтегрований з текстовим чатом Facebook. Здійснювати відеодзвінки можна людям зі списку друзів. Щоб почати дзвінок, потрібно натиснути на іконку з відеокамерою у верхній панелі текстового чату або зайти на сторінку користувача і натиснути на кнопку "Подзвонити".

Facebook обіцяє, що функція відеодзвінків стане доступна всім користувачам соціальної мережі "найближчими тижнями".

Чутки про те, що Skype і Facebook готують спільний проект, з`явилися на початку липня. Інформацію побічно підтвердив засновник соцмережі Марк Цукерберг, який заявив журналістам, що Facebook готує до запуску "щось неймовірне".

Функція відеодзвінків і групового відеочату є також в соціальній мережі Google+, яка була відкрита 28 червня. У сервісі Skype групові відеодзвінки доступні лише платним користувачам.

ТСН