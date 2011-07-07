Поштову площу у Києві почали розширяти

Днями почнеться розширення автомобільної дороги на Поштовій площі у Києві за рахунок трамвайних колій.

У "Київавтодорі" вважають, що подібні заходи дозволять позбавитися у цьому районі від пробок. "Починаємо прибирати рейки, потім укладатимемо асфальт. За рахунок демонтажу додасться по дві смуги на Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе", - розповів начальник "Київавтодору" Георгій Глинський, передає Сегодня.

Розширювати вулицю почнуть від місця, де виїжджав трамвай №5 з вул. Братську. Усе, що було зайнято трамвайними коліями, тепер буде єдиним цілим. Машини, які звертають на Боричів спуск, до перехрестя йтимуть направо, на дві нові смуги. Коли машини перетинатимуть перехрестя, справа, де зараз трамвайні рейки, також будуть смуги руху для автомобілів.

Що стосується громадського транспорту, автобуси маршруту №51 "Контрактова площадь-ст. м. Червоний хутір" курсуватимуть через вул. Сагайдачного і Боричів спуск. Рух авто по цих вулицях обмежувати не будуть.

Нагадаємо, що наприкінці березня поточного року у столиці з`явилася "гаряча" лінія 284-74-19 для скарг на поганий стан доріг. "Київавтодор" пообіцяв миттєво реагувати і полагодити усі дороги до травня.

ТСН