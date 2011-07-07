Forbes назвав найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду

Сайт Forbes.com назвав Анджеліну Джолі й Сару Джесіку Паркер найбільш високооплачуваними актрисами в Голлівуді, що заробили за рік по 30 мільйонів доларів. Джолі очолила список завдяки успішній ролі у фільмі "Солт", що приніс 300 мільйонів доларів, і картині за участю Джоні Деппа "Турист", яка заробила 280 мільйонів доларів у світовому прокаті.

У свою чергу, більшість доходів Паркер становлять виручені кошти від повторних показів серіалу "Секс у великому місті", а також від другої частини однойменного фільму, яка заробила 290 мільйонів доларів у світовому прокаті.

"Багато хто може здивуватися, побачивши Сару Джесіку Паркер на початку списку, але слід враховувати, що великі доходи приносять не тільки зйомки в кіно, але також парфумерія й участь в рекламних кампаніях", - сказала Дороті Померанц.

Також до списку найбільш високооплачуваних актрис потрапили Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, котрі заробили по 28 мільйонів доларів. Значний прибуток Еністон приніс фільм "Прикинься моєю дружиною".

Далі іде Джулія Робертс (20 млн доларів). Після неї - Крістен Стюарт (20 млн доларів), що зіграла в продовженні вампірської саги "Сага. Сутінки. Затемнення", Кетрін Хейгл (19 млн доларів) і Камерон Діаз (18 млн доларів). Замикає почесний перелік Меріл Стріп, заробітки якої за рік Forbes оцінює в 10 млн доларів.

Американські актриси, що займають перші десять позицій у рейтингу Forbes.com, заробили сумарно 218 мільйонів доларів за рік, з травня 2010 по травень 2011 року. Список був складений на основі даних, отриманих від продюсерів, юристів, агентів та інсайдерів Голлівуду.

Минулорічний лідер рейтингу Сандра Баллок насолоджується річною паузою в зйомках у кіно і цього року займає дев`ятий рядок з показником 15 мільйонів доларів.

ТСН