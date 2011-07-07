У «Парку Київська Русь» презентують обряди Давньої Русі

9-10 липня у «Парку Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району Київської області відбудеться святкова програма «Свята та обряди Давньої Русі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, на глядачів чекає цікавий ритуал «Присвоєння гостям Парку княжого титулу і внесення їх імен у вічнозелене Родове дерево Великих Князів Київських», грандіозний виступ кінного театру «Парк Київська Русь», неперевершені ігрові програми «Ведмежі забави», «Молодецькі втіхи та розваги» за участю скоморохів, богатирів та чарівних слов’янок.

«Гості Парку відчують справжній дух Давньої Русі. Саме тут, у місті, де відтворюється Дитинець-Кремль Києва, усі присутні зможуть зануритись у незабутню атмосферу святкового дійства з цілим рядом конкурсів, квестів, ігрищ та забав», - сказав режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

У рамках відродження ігрової культури та обрядів Давньої Русі, театр «Парку Київська Русь» презентує нову постановку «Давньоруська лазня». Глядачі зможуть дізнатися, як жителі Київської Русі зміцнювали своє здоров’я, які слова вживали, що робили, у чому полягала святість обряду, а також, як наші пращури у давнину танцювали та розважались.

Організатори обіцяють, що усі охочі самі стануть активними учасниками інтерактивних конкурсів, ігрищ та квестів, і переконаються, наскільки щедрими та доброзичливими були наші предки.