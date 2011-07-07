Джон Малкович зіграє кримінального авторитета діда Кузю

Американський актор Джон Малкович зіграє головну роль у фільмі "Сибірське виховання", сценарій якого грунтується на реальній історії Миколи Ліліна, що виріс у Придністров`ї.

Микола Лілін народився у Придністров`ї, він спадкоємець сибірських урок. Cвою автобіографію він уперше опублікував саме в Італії - "Сибірське виховання" вийшло 2009 року в одному з найкращих видавництв країни, Einaudi. Згодом текст був переведений на німецьку, англійську, французьку та інші мови. У ньому йдеться про життя і звичаї злодіїв у законі, яких Лілін називає чесними злочинцями.

Режисером фільму виступить Габріеле Сальваторес, відомий за картинами "Я не боюся", "Нірвана" і "Середземне море" разом зі сценаристом Стефано Рулле.

В кінці серпня він планує приступити до зйомок, які відбуватимуться здебільшого в Литві. Частину епізодів, утім, планують відзняти в Італії наступної зими.

Малковичу належить зображати діда Кузю, який вчить життя свого онука Колиму, якого грає литовець Арнас Федаравічус.

Сам актор, перебуваючи в Москві з нагоди прем`єри третіх "Трансформерів", що відкривала ММКФ, згадував про "Сибірське виховання" як про один зі своїх спільних проектів з Інгеборгою Дапкунайте, з котрою він разом грав у театральній постановці "Варіації Джакомо" та в опері "Аріадна в Наксосі", прем`єра якої відбулася в березні у Маріїнці.

Нагадаємо, що наприкінці червня Джон Малкович був удостоєний призу за внесок у світовий кінематограф на Московському кінофестивалі.

ТСН