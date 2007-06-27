Київрада продовжила конкурс на написання гімну столиці

Київська міська рада продовжила термін проведення конкурсу на написання проекту гімну столиці (музика і слова) до 1 травня наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради 26 червня.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, конкурс на написання проекту гімну Києва проходив з 1 березня по 1 квітня 2007 року. Однак після завершення цього терміну Конкурсна комісія при Київській міській мерії не визначила переможця серед учасників конкурсу.

У конкурсі брало участь 57 творів, але жодний, за рішенням комісії, не може стати офіційним гімном столиці України.

Конкурсну комісію у складі дев`яти осіб очолює народний артист України, головний диригент Державного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ.