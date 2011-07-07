На Івана Купала сплели вінок довжиною 300 метрів

Під час святкування Івана Купала у селі Проців Бориспільського району Київської області було сплетено найбільший купальський вінок - довжиною 300 метрів, чим встановлено рекорд України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, всього у святкуванні взяли участь понад 5 тисяч осіб.

Захід супроводжувався концертною програмою кращих фольклорних колективів області, естрадних виконавців, а також різноманітними обрядами, спортивно-ігровими заходами, конкурсами тощо.

За словами голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, під чиїм патронатом було організовано святкування, саме такі заходи сприяють збереженню і популяризації українських національних традицій, з таких моментів складається і туристична привабливість регіону.

Гуляння тривали до пізньої ночі та завершилися святковим феєрверком.