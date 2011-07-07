Кулиняк каже, що не відмовляв Матіос

Міністр культури Михайло КУЛИНЯК запевняє, що Міністерство культури України не відмовлялося фінансувати поїздку Івано-Франківського обласного академічного театру з виставою «Солодка Даруся» за однойменним романом Марії МАТІОС на 40-й фестиваль «Дні української культури у Польщі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Насправді ситуація дуже проста, - пояснив М.КУЛИНЯК. – Івано-Франківський театр уже двічі гастролював у 2011 році. Театрів в Україні дуже багато, тож ми намагаємося рівномірно розподіляти кошти на гастролі на усіх».

«До того ж, польська сторона прислала нам список з 20 колективів, запрошених на фестиваль, - додав М.КУЛИНЯК. – Ми запропонували частину з них, і польська сторона це погодила. Уже були вирішені усі формальності, а потім в Івано-франківського театру виникло бажання ще раз відвідати Польщу. Звичайно, ми не знайшли на це додаткових коштів. З морально-етичних міркувань, поїхали інші колективи».

Позабюджетні кошти на поїздку театру, за словами міністра, знайшла керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН після того, як у ситуацію втрутилася Адміністрація Президента.

Як повідомляв УНІАН, М.МАТІОС заявила, що Міністерство культури і туризму України відмовилося фінансувати поїздку Івано-Франківського обласного академічного театру з виставою «Солодка Даруся» на фестиваль «Дні української культури у Польщі», який відбувся 30 червня у місті Кошалін.

Письменниця пояснила УНІАН 6 липня, що організатори фестивалю запросили виставу «Солодка Даруся», тому що, на їхню думку, цей спектакль – «цілком органічний для європейської сцени і може докорінно змінити думку про сучасне театральне мистецтво України».

За її словами, показ відбувся, бо гроші на гастролі театру дав народний депутат від Партії регіонів Ян ТАБАЧНИК.

За словами М.МАТІОС, польський глядач, «стоячи, 15 хвилин аплодував івано-франківським акторам, які виступили в місті Кошаліні», а в «Українську амбасаду у Варшаві тим часом прийшла телеграма з Міністерства культури України з повідомленням про неможливість приїзду театру через фінансові труднощі».

Виставу «Солодка Даруся» створив режисер Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ Івано-Франківського обласного академічного театру. П’єсу з аншлагами показали 78 разів, зокрема, на гастролях у Канаді та п’ять разів – у Києві.