Депутати-регіонали віддають кладовища Московському патріархату

Фракція Партії регіонів в Київраді вирішила надати преференції на проведення поховальних служб на всіх кладовищах столиці лише УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, повідомляє прес-служба фракції.

За даними Т.МЕЛІХОВОЇ, відповідне питання внесене до порядку денного сесії Київради.

«На сьогодні до депутатів Київради надійшли звернення й від інших конфесій з проханням надати право мати свої представництва на кладовищах. Але депутати фракції ПР наполягли на включенні лобійованого ними питання, яке дає можливість фактично створити офіси на кладовищах одній церкві прихожанами якої, як говорить соціологія, є лише 16% киян», - повідомила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат наголосила, що депутати з фракції Партії регіонів не погодились із тим, що питання може стати причиною розбрату та поширенню міжконфесійної ворожнечі, тому необхідності знімати проект рішення з розгляду вони не бачать.

«Ні депутати, ні влада, не повинні працювати в інтересах однієї церкви. В даному випадку є всі підстави говорити, що влада підтримує лише одну конфесію. Але віросповідання - це не та сфера, в яку має втручатись влада, адже це небезпечно і неправильно», - переконана Т.МЕЛІХОВА.

Як нагадує прес-служба, відповідним проектом рішення Свято-Іллінська парафія Української Православної Церкви (Московського патріархату) отримує на всіх кладовищах м.Києва в оренду приміщення для проведення консультацій щодо поховального ритуалу.

БЮТ на попередній Президії зняв це питання з порядку денного через дискримінацію права інших конфесій в Україні та права киян бути похованим за тим обрядом, який передбачає його церква із залученням священиків його релігії.