Не критикуйте Зою Кінах, вона лише вчиться!

Репортаж з фотовиставки Зої Кінах

Українці все більше залучаються до мистецтва фотографії. У Національному художньому музеї проходить фотовиставка “Персони з колекції Дмитра Андрієвського”, в Музеї сучасного мистецтва PinchukArtCentre експонуються фотографії з особистої колекції сера Елтона Джона, в Державному музеї Івана Гончара можна побачити 70 знімків француза українського походження Юрія Білака з серії “Українці”. А вчора в художній галереї “Парсуна” відкрилася фотовиставка дочки міністра економіки України Анатолія Кінаха Зої Кінах.

На своїй першій виставці під назвою “По секрету - только лету.” Зоя Кінах представила в основному туристичні знімки. Маючи можливість багато подорожувати, Зоя прагнула відобразити всю красу дальніх країн. Так і виникла любов до фотографії. Канали і палаци Венеції, мости і ратуші Праги, захід й схід біля моря. Ну хто залишиться байдужим після такого перегляду?

А тут ще й атмосфера світського рауту – невелика галерея, класична музика, що пропливають мимо офіціанти з підносами повними напоїв на будь-який смак. І навіть проливний дощ не примусив журналістів і фотографів розбігтися по домівках, а може так подіяв досить непогано організований фуршет? У скільки обійшлося проведення всього цього задоволення Кінахи замовчують. Говорять лише, що в середньому ціна однієї роботи з друком і оформленням коштує близько 200 гр.

І хоча професіоналізмом знімки не відрізняються, багато фотографів дали позитивну оцінку її творчості. “Є цікаві фото, з внутрішнім змістом. Десяток робіт я для себе знайшов”, - ділиться своїми враженнями про виставку фотограф Сергій Ковальов.

На якийсь час склалося враження, що герой свята не Зоя, а її батько Анатолій Кінах. Хоча церемонія відкриття була призначена на 18 годину, вона почалася на півгодини пізніше, відразу ж після приїзду батька. Анатолій Кінах спішно оглянув експозицію, послухав вступну промову організаторів, сам додав пару слів, привітав “потрібних людей” і виїхав на своєму чорному мерседесі. А потім королевою вечора знову стала Зоя.

Зоя стверджує, що у великому форматі фотографії не бачила навіть сім`я. “Окрім чоловіка, звичайно”, - з посмішкою додає вона. А ідею організувати виставку подала старша сестра Наталія.

Найстрогіший критик для Зої – її чоловік, київський підприємець Максим Кузьменко. “Я ціную думку чоловіка. Він часто мене критикує. Йому ж першому й показую свої знімки”, - розповідає винуватиця торжества. До речі, недавно чоловік теж захопився фотографією. А ось професійного наставника в Зої поки немає. З українських фотографів дружить з Андрієм Мосієнком. “Зараз він, до речі, прийде”, - додає вона. Говорить, що любить відвідувати різні фотовиставки, але відбувається це не так часто через постійних від`їздів.

Її улюблений знімок “По секрету - только лету.”, назва якого й лягла в основу назви всієї виставки. На фотографії зображена молодша сестра Зої – Софія під час рибалки на озері в заміському будинку Кінахів у Кончі-Заспі. В основному Зої подобається знімати пейзажі, особливо захід сонця й світанок. Людей фотографувати не любить, хіба лише дітей іноді. Сама теж не дуже любить фотографуватися.

Серед почесних гостей був посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа, який теж захоплюється фотографією. “Зоя зрозуміла, що фотограф – легка професія, тому що для фотографії природа виділяє дуже мало часу – півгодини вранці й десь 45 хвилин увечері. Виходить, що фотограф працює півтори години”, - розповідає посол, викликаючи легку усмішку на обличчях присутніх репортерів.

Перед початком відкриття виставки Зоя сказала, що хотіла б почути думку та оцінку професійних фотографів. А трохи пізніше організатори виставки й сама автор просили не судити її строго, і не сильно критикувати. “Тут присутні багато фотографів… Вони, напевно, бачать якісь недоліки, дефекти. Але вони теж з чогось починали”, - каже молода фотограф. Наскільки важливе для Зої визнання фотографів – невідомо. Відомо одне – незабаром вона збирається відкрити свою чергову виставку. “Наступна виставка буде незабаром і на більш високому рівні. Але не влітку, гадаю, швидше за все у вересні”, - заявила Зоя.

Поки фотографія для Зої лише хобі. Сама вона працює перекладачем з італійської мови в одній приватній фірмі. Крім цього захоплюється музикою, колекціонуванням ляльок і всім, що пов`язане з Італією.

Ганна Ященко