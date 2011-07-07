Метро "Республіканський стадіон" перейменували
На стінках замінять великі літери
На виконання рішення Київської міської ради від 25 травня 2011 року «Про перейменування станції Київського метрополітену», змінюється назва станції «Республіканський стадіон» Куренівсько-Червоноармійської лінії.
Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення КМДА.
Відтак, з 11 липня 2011 року станція «Республіканський стадіон» буде функціонувати із застосуванням нової назви станції – «Олімпійська».
Як повідомили в КП «Київський метрополітен», до 11 липня на усіх інформаційних вказівниках на Куренівсько-Червоноармійській лінії метрополітену назва станції «Республіканський стадіон» буде замінена на «Олімпійська».
Відповідні роботи будуть також виконані і у вестибюлі станції – службою метрополітену буде замінено великі літери назви станції по обидва боки вестибюлю.