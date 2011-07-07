У США ведмедиця грізлі розтерзала туриста

Трагедія сталася, коли сімейна пара випадково зустріла на своєму шляху ведмедицю грізлі з дитинчатами. Захищаючи ведмежат, самка грізлі накинулася на чоловіка і роздерла його.

У Єллоустонському національному парку в американському штаті Вайомінг стався перший за чверть століття випадок нападу ведмедя на людину зі смертельним результатом.

Інцидент стався в середу, 6 липня. Жертвою нападу став чоловік, який зі своєю дружиною прогулювався в околицях одного з озер, розташованих на території парку, пише CNN.

Трагедія сталася, коли сімейна пара випадково зустріла на своєму шляху ведмедицю грізлі з дитинчатами. Захищаючи ведмежат, самка грізлі накинулася на чоловіка і завдала йому смертельні поранення. Дружина загиблого не постраждала.

Останній випадок нападу ведмедя на людину зі смертельним наслідком в національному парку було зафіксовано в 1986 році.

У зв`язку з тим, що трапилося, керівництво Єллоустонського національного парку тимчасово закрило бази відпочинку на території парку, а всіх відпочиваючих попередили про небезпеку.

Українська правда