8 липня в історії

52 рік до н. е. — загальноприйнята дата заснування Парижа.

Поселення гальського племені паризіїв існувало на цьому місці ще двома-трьома століттями раніше, але вперше про нього як Лютецію згадав Гай Юлій Цезар у "Записках про Галльську війну".

1796 року видано перший паспорт громадянина США.

У 1892 році аргентинський інспектор поліції Едуардо Альварес у Ла-Платі вперше в історії криміналістики розкрив убивство за дослідженням відбитків пальців.

З`ясувалося, що двох дітей убила їхня мати Франсіска Рохас (у неї був коханець, який не хотів брати Франсіску за дружину з дітьми під попереднього чоловіка).

1944 рік — в Радянському Союзі введено звання "Матір-героїня" і податок на бездітність.

1974-го ЦК КПРС затвердив проект будівництва Байкало-Амурської магістралі (БАМу).

Довжина залізниці — 4 234 км. Залізниця перетинає 11 крупних річок, сім гірських хребтів. На залізниці пробито вісім тунелів, серед них найбільший в Росії — Северомуйський тунель. Побудовано 2230 великих і малих мостів. Магістраль проходить більш ніж через 200 залізничних станцій і роз`їздів, більше 60 міст і селищ.

У 2007-му швейцарський тенісист Роже Федерер уп`яте поспіль виграв Уїмблдонський турнір, повторивши рекордне досягнення шведа Бйорна Борга.

Народилися:

1831 року – Джон Пембертон, американський фармацевт, винахідник «Кока-коли» (спочатку він вважав цей напій лікувальною мікстурою).

У 1938 році народився Андрій Мягков, російський радянський актор театру й кіно (фільми "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж").

1950-го народився Костянтин Райкін, радянський актор театру й кіно

У кіно дебютував Костянтин Райкін у маленькій ролі у військовій картині "Командир щасливої дороги". Широку популярність йому принесли ролі у фільмах "Свій серед чужих, чужий серед своїх" і "Багато шуму з нічого" Причому під час зйомок першого всі трюки актор виконував сам, без дублера. Великий глядацький успіх супроводив К. Райкіна після головної ролі в музичній стрічці режисера В. Воробйова "Труффальдіно з Бергамо" . В іншому музичному фільмі - "Острів загиблих кораблів", знятому Є. Гінзбургом в 1988 році, він також зіграв одну з головних ролей (Шолом). Драматичний дар Костянтина Райкіна і його майстерність перевтілення яскраво проявилися в картині "Тінь, або може бути, все обійдеться".

1963-й — Дмитро Пєвцов, російський актор театру і кіно ("На прізвисько Звір", "Бандитський Петербург", "Біси", "Турецький гамбіт”).

У 1974 році народилася Жанна Фріске (Копилова), російська поп-співачка, кіноакторка, колишня учасниця групи "Блєстящіє", тепер – сольна секс-бомба.

Творчу кар`єру почала у 1996 році солістом в популярній музичній групі "Блестящие". 4 жовтня 2005 ріка вийшов в світ дебютний сольний альбом співачки, названий "Жанна". У 2004 ріку вийшов перший фільм з її участю, екранізація фантастичного романа Сергея Лукьяненко "Нічний дозор". Окрім участі в "Дозорах" Жанна пробувалася на ролі в серіалах "Няня" і "Що умножає печаль". У березні 2010 році вийшов в прокат фільм – "О чем говорять мужчины", де Жанна зіграла саму себе. Також Жанна зіграла головну жіночу роль в детективі «Кто я?», прем`єра якого планується на осінь 2010 ріка. Жанна Фріске знімалася для різних журналів, в числі яких `Penthouse, `Maxim` і Elle. Вона є частою героїнею світської хроніки, хоча сама Жанна тримає своє особисте життя поза увагою журналістів.

8 липня 1974 року народилася Діана Арбеніна (Кулаченко), рсоійська співачка, музикант, лідер групи "Ночниє снайпери".

Свої перші пісні почала писати в 1991 році. Зокрема, 1991 роком датується одна з найвідоміших її пісень - "Рубіж". До раннього періоду творчості відносяться також такі її пісні, як "Я розфарбовував небо", "Вечір в Криму", "Тоска", "Тільки шум на річці" та ін .Концертна діяльність Діани того часу обмежувалася аматорськими виступами й участю в різноманітних студентських конкурсах та заходи. З 19 серпня 1993 року - лідер групи !"Нічні Снайпери", є автором більшості пісень з репертуару цього колективу. На сьогоднішній день Діана є автором понад 150 пісень та кількох десятків віршів (які вона вважає за краще називати "антіпеснямі"). Після виходу з "Нічних снайперів" Світлани Сурганова у 2002 році Діана Арбеніна є єдиною вокалісткою колективу.

ТСН