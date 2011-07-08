Глава УГКЦ наголошує, що з Ватикану не надходить жодних вказівок

З боку Ватикану жодних вказівок не надходить, бо це не є спосіб існування католицької церкви.

Про це Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) заявив у інтерв’ю Інтернет-виданню «Українська правда». Відповідаючи на запитання журналіста щодо відносин УГКЦ з Ватиканом у зв’язку з тим, що Московський патріархат розглядає Папу Римського як рефері, а це означає, що з Рима до Києва йдуть вказівки, розпорядження і політика є невіддільною від церкви, і так триває вже понад двадцять століть, Предстоятель УГКЦ зазначив: ми часто перебуваємо в полоні політичних стереотипів, «які належать до євразійського простору».

За його словами, ми всі добре знаємо, що таке командно-адміністративна система. «Але Богу дякувати, Апостольська столиця такі методи не використовує», - сказав Блаженнійший СВЯТОСЛАВ.

Він пояснив, що «коли ми будуємо нашу церкву, ми повинні зважати не лише на її внутрішній, а й на міжнародний вимір. А також і на екуменічний вимір (екуменізм – рух за об’єднання християнських церков), тобто на розвиток стосунків з іншими нащадками Володимирового хрещення. Щодо міжнародного виміру, то християнство не є релігією відокремленості, це завжди – єдність, бо Христос встановив єдину церкву, одну для багатьох народів».

І київське християнство, підкреслив Предстоятель УГКЦ, є тим важливим центром, який так чи інакше входить у поле зору інших потужних центрів християнства. «Чи то є Рим, чи то Константинополь, чи то Москва. Отож, самий наш розвиток набуває міжнародного виміру, і ми цього не боїмося, і не вважаємо, що то є щось зле», - підсумував він.