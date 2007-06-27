Під час Сорочинського ярмарку відкриють 27 пасажирських маршрутів

Полтавська обласна державна адміністрація на час проведення Сорочинського ярмарку планує відкрити 27 пасажирських маршрутів з районів області до Сорочинців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, планується, що з 13 по 30 серпня Сорочинці з`єднають автобусними маршрутами з Полтавою (18 рейсів на добу), Гадячем (4 рейси), Шишаками (5 рейсів), Хоролом (3 рейси), і по два рейси на добу з Кременчука, Комсомольська, Лубен, Глобина, Градяча, Зінькова, Карлівки, Кобеляк та інших райцентрів області.

З Миргорода до Сорочинців автобуси курсуватимуть кожні 15 хвилин.

Як повідомлялося, цього року Сорочинський ярмарок проходитиме з 14 по 19 серпня. Він проводитиметься в рамках святкування 70-річчя Полтавської області і 200-річчя з дня народження М.Гоголя.

На ярмаркування надійшла 71 заявка, з них 23 - від підприємств Полтавської області. 60% учасників вперше візьмуть участь у роботі Сорочинського ярмарку. Очікується приїзд великої кількості гостей, серед них делегації керівництва Москви.