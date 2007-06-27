Україна наступного року визначатиме свої 7 природних чудес

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколи ТОМЕНКА, рішення про другий етап акції "7 чудес України", де обиратимуться сім природних див, було прийнято 26 червня під час засідання Оргкомітету акції.

Крім того, на засіданні було визначено із 100 об’єктів, запропонованих регіональними оргкомітетами та експертами, 21 пам’ятку-претендента на звання 7 чудес України.

Офіційне оголошення переліку цих номінантів та їх нагородження відбудеться в Умані 7 липня під час святкування «ЕтноЛіта» у Національному дендропарку «Софіївка».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня в Україні було започатковано акцію “7 чудес України”.

За словами заступника голови Верховної Ради V скликання, голови ради акції Миколи ТОМЕНКА, акція яка має на меті привернути увагу громадян і засобів масової інформації до найбільш популярних пам’яток історії та культури нашої держави.