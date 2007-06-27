У Чернівцях лікуватимуть від вірусів попси

Всеукраїнський фестиваль «Регенерація», який спрямований на розвиток і покращення стану рок-культури в Україні, 1-2 вересня цього року відбудеться у Чернівцях. Організаторами Чернівецької забави «Регенерація» виступили Руслан ГУБАЛЬ, Юрій ТОМКА та Наталія Жовтюк. Вік і кількість учасників фестивалю не обмежені. Про це 27 червня повідомив власкор ЗІКу.

До участі у чернівецькій забаві «Регенерація» запрошені молоді, ще не відомі гурти України, які з гордістю можуть вийти у світ РОК-музики зі своїх андеграундних колисок.

Назву «Регенерація» фестиваль отримав завдяки тому, що він прагне стати відновником творчих музичних здобутків Чернівців, де чимало відомих українських музичних гуртів зробили перший крок до свого становлення. На думку організаторів фестивалю, це добре і творче настільки вкрилося синцями й порізами у нашій свідомості, що потребує лікування, зміцнення імунітету від жахливих вірусів, які розносить зараза-попса.

Вступний внесок для участі у фестивалі становить 150 гривень від гурту. Журі у складі професійних менеджерів та продюсерів здійснюватиме суддівство за диференційованою схемою. За оригінальність стилю виконуваних композицій передбачено 35 балів, техніку виконання – 45 балів, сценічний імідж – 10 балів, реакцію глядачів — 10 балів.

За умовами фесту буде визначено лише один гурт –переможець. Він отримає 2500 гривень винагороди та можливість безкоштовно записати три пісні у професійній звукотвірні «Макна Рекордз» у Чернівцях, а також взяти участь у забаві Рок-Вибух, що відбувається в Івано-Франківську.