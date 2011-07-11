Націоналісти і проросійські козаки так і не побилися на Сумщині

9 липня в селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області представники політичних партій та громадських організацій патріотичного спрямування провели святкові заходи з нагоди 352-річчя перемоги військ Івана Виговського над московським військом під Конотопом 1659 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Сумської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олександр ПЕТРЕНКО, у заходах взяли участь члени ВО «Свобода» та УНА-УНСО з Києва, Харківщини та Сумщини, представники окремого Прилуцького козачого полку імені Петра Сагайдачного, священики Української православної церкви Київського патріархату та громадськості. Також участь у заходах взяв лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Представники духовенства відслужили молебень за загиблими героями, а біля меморіального комплексу на місці битви та поблизу пам’ятника гетьману І.Виговському пройшли мітинги.

Напередодні голови Сумського обласного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Сумської міської організації ВО «Свобода», обласної громадської організації «Сумський слобідський козацький полк», обласної організації Народного Руху України звернулися до місцевої влади із закликом не допустити під час відзначення 352-ї річниці битви під Конотопом силового протистояння за участі «провокаційних проросійських організацій», як це було 9 травня 2011 р. у Львові, оскільки на офіційному сайті «Верного Казачества» напередодні з’явилася інформація, що «современные казаки Верного и Вольного казачеств проведут День Памяти погибших православных казаков и воинов русской армии при Конотопской Битве у Сосновской переправы 1659 года».

Як повідомив О.ПЕТРЕНКО, до с. Шаповалівка прибула невелика група представників «Верного Казачества». Однак правоохоронці, серед яких були бійці спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон», розвели учасників різних заходів за місцем і часом їх проведення. Жодних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Довідка УНІАН. 27-29 червня (7-9 липня) 1659 року під час українсько-московської війни козацьке військо гетьмана Івана Виговського у коаліції із союзниками з Кримського Ханства та Речі Посполитої поблизу Конотопа розгромило у кілька разів чисельніші сили царського війська московського князя Олексія Трубецького.

Вперше після проголошення незалежності України цю подію відзначили деякі націоналістичні рухи країни у 1995 р.

У 2008 р. було прийнято рішення про масштабне відзначення 350-ї річниці Конотопської битви. У с. Шаповалівка на місці битви було встановлено хрест і капличку, відкрито експозицію, присвячену битві, а згодом створено історико-меморіальний комплекс на місці битви. На тлі цих заходів відбувся обмін нотами російського та українського МЗС. Російська сторона звинуватила Україну у "втягуванні українського народу у штучне та надумане протистояння з Росією". У свою чергу, МЗС України заявило, що святкування історичних дат є виключно внутрішньою справою і правом України на історичну пам`ять й не спрямоване проти інших держав.